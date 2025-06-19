Джек Дрэйпер – о своей физической форме: “Раньше мне казалось, что я выгляжу как Ferrari, но на деле был как Toyota, которая легко ломается”

Шестая ракетка мира Джек Дрэйпер пообщался с медиа после тяжелой победы над Алексеем Попыриным в матче второго круга турнира ATP 500 в Лондоне



О своей форме на траве после двух побед в Лондоне

“Честно говоря, я пока не считаю, что показываю лучший теннис. Я действительно сражаюсь на корте, борюсь за каждый мяч. Подача у меня работает неплохо. Но в розыгрышах я пока не особенно стабилен, и в принятии решений мог бы действовать куда лучше.

Понятно, что это звучит странно – всё-таки я только что обыграл теннисиста из топ-20. Это был хороший матч, я хорошо боролся, но я знаю, на что способен, и до своего лучшего тенниса мне ещё нужно прибавлять.

Моя цель – подойти в оптимальной форме к Уимблдону. Я стараюсь каждый день делать шаг вперёд. На тренировках я бью по мячу всё чище, но, как известно, не всегда это сразу переносится на матч. Надеюсь, что в течение этой недели у меня будет ещё игровая практика. Завтра день отдыха и с новым уровнем уверенности постараюсь выходить и действовать качественнее.”

О том, что может стать четвертым сеяным на Уимблдоне, если выиграет следующий матч в Лондоне

“Да, это, конечно было бы отлично, но в то же время, честно говоря, я совсем не думаю об этом.

Знаете, всё, чего я добился в теннисе, происходило не потому, что я зацикливался на каких-то целях. Я просто продолжал двигаться вперёд. Сосредотачиваюсь на том, что действительно важно для меня, на том, что могу контролировать. Я не могу заранее знать, сыграю ли я отличный матч в пятницу, не могу контролировать, кто будет моим соперником. Но я могу контролировать свою подготовку и то, что делаю между сегодняшним днём и матчем.

Я постараюсь подготовиться как можно лучше и дать себе шанс. А если всё сложится удачно, то конечно, это поможет на Уимблдоне. Посмотрим”.

О том, что стал более крепким физически

“Да, я всегда очень усердно работал вне корта. Думаю, это действительно помогло мне играть более стабильно на туре. Особенно важными стали матчи в начале года в Австралии, они помогли мне преодолеть определённый барьер.

С каждым турниром Grand Slam я чувствую себя всё лучше. Раньше мне не хватало энергии, и я мне казалось, что я выгляжу, как Ferrari, но на деле был, как Toyota, которая легко ломается.

А что касается того, что я тренировался в безрукавке, то это Nike прислали пару таких маек, вот и ношу. Не для красоты, не для кого-то, мне просто удобно. Но спасибо, что сказал, что хорошо выгляжу (смеётся).



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