Сборная Италии официально представила нового тренера.
Новым наставником национальной команды официально представлен Дженнаро Гаттузо. Тренер в данный момент проводит свою первую пресс-конференцию.
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Сборная Италии официально представила нового тренера.
Новым наставником национальной команды официально представлен Дженнаро Гаттузо. Тренер в данный момент проводит свою первую пресс-конференцию.
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