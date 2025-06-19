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Футбол

Сборная Италии официально представила нового тренера

Сборная Италии официально представила нового тренера

    • Сборная Италии официально представила нового тренера.

    Новым наставником национальной команды официально представлен Дженнаро Гаттузо. Тренер в данный момент проводит свою первую пресс-конференцию.

    Информация дополняется

    www.ua-football.com

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