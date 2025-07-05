Сыграет ли Мбаппе с Боруссией? Ответ Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо высказался по поводу участия нападающего команды Килиана Мбаппе в игре с "Боруссией" Дортмунд в рамках 1/4 финала Клубного чемпионата мира. Испанский специалист отметил, что француз приходит в себя после болезни.

"Ему лучше. День за днём он восстанавливается, и мы решим, выйдет ли он в старте. Есть вещи, которые вы оставляете открытыми до последней минуты, и это одна из них. Мне бы хотелось, чтобы игроки узнавали такие вещи первыми, а не из прессы", – приводит слова Алонсо Sports Illustrated.

Напомним, Килиан Мбаппе дебютировал на клубном чемпионате мира на 68-й минуте матча с "Ювентусом" в 1/8 финала турнира. До этого футболист был госпитализирован с острым гастроэнтеритом.

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