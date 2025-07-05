Угроза для хевивейта? Хирн нашел боксера, который станет новым Джошуа

Instagram. Лео Атанг

5 июля на арене «Manchester Arena» состоится вечер бокса от известного промоутера Эдди Хирна и его компании Matchroom Boxing.

В главном карде фанаты увидят дебют перспективного супертяжа Лео Атанга, который выйдет на ринг против джорнимена из Болгарии, 41-летнего Милена Паунова (7–15, 5 КО).

Эдди Хирн возлагает на своего подопечного большие надежды – считает его «вторым Энтони Джошуа» и уверен, что Лео станет настоящей угрозой в супертяжелом весе.

Атанг считается одним из самых перспективных супертяжей современности, так как является пятикратным чемпионом Великобритании и победителем чемпионата мира U-20.

«Это немного давит, когда от твоего дебюта такие высокие ожидания«, – сказал боксер. «Но я ведь знаю, на что способен на ринге. Тем не менее, мне нужно проделать много работы, чтобы достичь успехов в профессиональном спорте».

sport.ua