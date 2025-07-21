Тони Беллью лаконично отреагировал на нокаут Усика в бою с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

На победу Усика отреагировал его бывший соперник Тони Беллью.

«Не будьте этим шокированы. Цените то, что видите. Усик – великий боец поколения», – отметил Тони.

Последним боксером, который был нокаутирован Усиком до двух боев с Дюбуа, был именно Беллью – в 2018 году в Манчестере.

sport.ua