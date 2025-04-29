Александр УСИК: «Ты говоришь, что выиграл? Бро, просто подожди»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Украинский боксер отреагировал на слова Даниэля Дюбуа на пресс-конференции, что он нанес точный удар в первом бою украинцу по корпусу.

«То что он говорит – в прошлом. Сейчас у меня новый поединок, я живу сегодняшним днем. Без понятия, что будет в будущем. Для меня не имеет значения. Тот удар Дюбуа был плох, однако это не моя проблема. Решение принял рефери.

Дюбуа говорит, что выиграл? Нет, я выиграл. Бро просто подожди реванша», – сказал Усик.

sport.ua