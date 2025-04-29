Защитник Ливерпуля после чемпионского матча АПЛ присел на пустую трибуну Энфилда. Игрок объяснил причину

После окончания матча между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" и празднований чемпионства, некоторые игроки "Красных" вернулись на пустой стадион.

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате присел на пустую трибуну "Энфилда". Французский футболист объяснил, что хотел насладиться моментом в одиночестве.

"У меня нет слов, чтобы описать то, что я чувствовал. Я просто хотел насладиться моментом в одиночестве. Мы выиграли его при 60 000 болельщиков и нас на поле. Я просто хотел почувствовать что-то другое, и сейчас я очень счастлив.

Я был близок к тому, чтобы расплакаться. Это безумие, это невероятно, и теперь мы должны по-настоящему насладиться этим. Я первый французский игрок из "Ливерпуля", который поднял его", – заявил Конате.