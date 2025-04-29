Тренер сборной Румынии: «Украина – не самая слабая команда на ЧМ»

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Наставник сборной Румынии по хоккею Дейв Макквин оценил сборную Украины перед завтрашним матчем чемпионата мира в Дивизионе 1A.

«Украина? Я не считаю ее самой слабой командой [дивизиона А ЧМ-2025]. Мне нравится, как они играют, как они играли против нас [в феврале во время товарищеских матчей], это были конкурентные, «близкие» матчи. На мой взгляд, они хорошо двигаются на льду, имеют мастеровитых хоккеистов. У них есть все для того, чтобы добиться успеха на этом уровне».

«Цель выхода в элиту – главная задача этого чемпионата мира? Думаю, так далеко забегать не стоит. Очевидно, есть еще пять команд, которые этого хотят», – сказал Макквин.

Украина после двух туров набрала 3 очка, у Румынии 1 пункт.

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица

sport.ua