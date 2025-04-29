Мадрид. Утидзима победила “нейтральную” Александрову и встретится со Свитолиной в 1/4 финала

На турнире в Испании определилась следующая соперница Элины Свитолиной



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертый круг

Моюка Утидзима (Япония) – Екатерина Александрова (-, 21) 6:4, 7:6(5)

Японская теннисистка третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале соревнований уровня Тура и впервые на турнире WTA 1000.

Также Утидзима впервые выиграла четыре матча подряд в основной сетке турнира WTA.

За свой первый полуфинал в Туре японка будет бороться с Элиной Свитолиной. В прошлом году она уступила представительнице Украины в первом круге Олимпиады в Париже.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua