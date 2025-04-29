ВИДЕО. Вышел трейлер фильма с участием Усика. Украинец сыграет со звездами

Кадр из фильма

Компания A24 выпустила трейлер фильма The Smashing Machine, в котором эпизодическую роль получил украинский супертяж Александр Усик.

Усик сыграет вместе со звездами кино Эмили Блант и Дуэйном «Скала» Джонсоном.

Фильм в кинотеатрах выйдет 3 октября и расскажет про американского реслера и бойца MMA Марка Керра. Нет информации, сколько минут в фильме получит Усик, однако в трейлере ему отвели определенное время.

Известно, что Александр сыграет Игоря Вовчанчина, профессионального кикбоксера и специалиста MMA.

sport.ua