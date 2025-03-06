«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Тренер Тайсона Фьюри Энди Ли высказался о будущем британского боксера.

«Как бы плохо это ни звучало, все зависит от того, какую сумму получит Тайсон за бой с Джошуа. Это единственное, что будет мотивировать его выйти с пенсии. Он выглядит очень счастливым.

Мне все равно, будет ли он драться с Джошуа. Я был бы рад, чтобы они оба ушли на пенсию или пошли каждый своим путем. Но если бой при каких-то условиях состоится, то я, конечно, поддержу Тайсона», – сказал Ли.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua