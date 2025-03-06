Наоми Осака – о поражении в первом круге в Индиан-Уэллс: “Мой теннис сегодня нельзя назвать ужасным, но, конечно, мне бы хотелось выиграть”

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала свое поражение от Камиллы Осорио в матче первого круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс



– Честно говоря, со своей стороны я сегодня сыграла не лучшим образом. Но, если говорить о плюсах, я просто счастлива, что мне снова дали возможность выйти на Центральный корт. Играть вечерний матч – это всегда особый опыт, и я рада, что снова его получила.

– Матч получился непростым. Физически вы чувствуете себя нормально? Это не было проблемой сегодня? И второй вопрос: возможно, сказывается то, что вы не играли уже около шести недель? Ведь даже самая интенсивная тренировка не может заменить матчи.

– Да, конечно. Во-первых, у меня нет никаких травм, физически я чувствую себя отлично, и это, наверное, самое главное.

Во-вторых, ощущения действительно странные. Мне кажется, что я неплохо выступила в Австралии, но сейчас как будто снова приходится входить в соревновательный ритм с нуля. Думаю, мне бы очень помогло сыграть больше матчей перед этим турниром, но, к сожалению, такой возможности не было. Сегодня это тоже сыграло свою роль.

Некоторые элементы игры казались мне совсем неотработанными, потому что, например, я смогла вернуться к полноценным тренировкам подачи только спустя какое-то время. В целом, учитывая ситуацию, мой теннис сегодня нельзя назвать ужасным, но, конечно, мне бы хотелось выиграть и продолжить выступление на турнире.

– Что было самым сложным в этой паузе? Особенно с учетом того, что вы показывали отличную игру в Австралии. Когда вернулись на корт, удалось ли сразу почувствовать тот же ритм или после травмы это невозможно?

– Думаю, самое сложное – это ощущение, что я могла выступить в Австралии гораздо лучше, но потом пришлось делать паузу, заново набирать форму и готовиться к следующим турнирам. А затем выходишь на корт, и игра не складывается так, как хотелось бы. Конечно, это неприятно.

Но если вспомнить прошлый год, я сейчас чувствую себя вполне нормально. Такие моменты – это просто небольшие препятствия на пути. Я вернусь в Майами, и к тому времени у меня уже будет гораздо больше практики подачи, что поможет мне чувствовать себя увереннее.



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