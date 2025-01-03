СМИ: WTA подтвердила временное отстранение тренера Елены Рыбакиной, которого теннисистка вернула в свою команду

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина несколько дней назад удивила теннисное сообщество, объявив о возвращении тренера Стефано Вукова в свою команду. О завершении их сотрудничества теннисистка стало известно в августе прошлого года.



“Всем привет! Рада сообщить, что Стефано присоединяется к команде в сезоне 2025 года. Спасибо за вашу поддержку и удачного всем 2025 года,” – заявила Рыбакина в Instagram 1 января, вызвав бурную реакцию в теннисных кругах.

Сегодня, издание The Athletic опубликовало информацию о том, что Вуков находится под под независимым расследованием за возможное нарушение Кодекса поведения WTA. На него наложено временное отстранение тренера WTA Tour и он не сможет присутствовать в тренировочном боксе Рыбакиной на Открытом чемпионате Австралии.

Решение Елены Рыбакиной вернуть Вукова в свою команду стало неожиданностью не только для теннисного мира, но и для ее нынешнего тренера Горана Иванишевича. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Иванишевич был шокирован этим объявлением. Спортсменка и хорватский тренер начали сотрудничество всего два месяца назад, а их партнерство изначально считалось большим успехом для команды Рыбакиной.

Стефано Вуков, комментируя ситуацию, категорически опроверг все обвинения: “Я точно никого никогда не оскорблял,” – написал он в своих соцсетях во время перелета из Дубая в Австралию.

WTA подтвердила The Athletic, что расследование в отношении тренера находится на завершающей стадии: “Стефано Вуков действительно в настоящее время находится под временным отстранением в ожидании результатов независимого расследования возможного нарушения Кодекса поведения WTA. Мы не будем предоставлять дополнительных подробностей на данном этапе.”, – ответили в пресс-службе ассоциации.

Люди, общавшиеся с Рыбакиной, говорят, что пока не ясно, как она поступит, если Вукову не разрешат официально тренировать ее. Возможные варианты включают приобретение билетов для него, чтобы он мог смотреть матчи, или бойкот турнира и мероприятий WTA Tour. По данным источников, теннисистка уже несколько месяцев пытается опровергнуть обвинения против Вукова и добиться его допуска к тренерской работе.

Также известно, что Стефано Вуков отрицает обвинения в нарушении Кодекса, а Елена Рыбакина неоднократно заявляла, что его поведение по отношению к ней никогда не носило оскорбительного характера. Она высказала эту позицию WTA, сообщил представитель, знакомый с ходом расследования. WTA начала расследование в прошлом году после поступления жалоб на поведение тренера, которое другие представители теннисного сообщества описали как интенсивное и временами жесткое.

По информации журналистов возвращение Вукова в команду теннисистки из Казахстана ставит под угрозу ее отношения с Гораном Иванишевичем. Пока не ясно, останется ли он в команде, если Вуков все же будет официально допущен к работе.



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