Пуне. Овчаренко и Джавакян не смогли пройти первый круг отборочного турнира

Украинские теннисисты не смогли преодолеть стартовый раунд в кваликации “челленджера” в Индии



Пуне, Индия • 17-23 февраля • хард • $160,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Александр Овчаренко (№296 АТР) на старте отборочного турнира проиграл “нейтральному” Петру Бару Бирюкову (№410 АТР) – 3:6, 6:7(6). Поединок длился 74 минут. Украинский теннисист за матч подал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки (у соперника 22 эйса и пять двойных ошибок), не смог реализовать ни одного из трех заработанных брейк-пойнтов и проиграл один гейм на своей подаче. На тай-брейке Овчаренко не реализовал два сетбола.

Еще один представитель Украины Юрий Джавакян (№497 АТР) за 53 минуты разгромно проиграл бельгийцу Михаэлю Гертсу (№297 АТР) – 0:6, 2:6. За поединок украинский теннисист подал два эйса, допустил три двойных ошибки, не смог заработать ни одного брейк-пойнта на подаче соперника и проиграл пять геймов на своей подаче.



Фото: ФТУ.

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