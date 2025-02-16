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Футбол

Беллингему грозит длительная дисквалификация за инцидент в матче с Осасуной

Беллингему грозит длительная дисквалификация за инцидент в матче с Осасуной

    • Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем, получивший красную карточку за оскорбление арбитра в поединке Ла Лиги против "Осасуны" (1:1), может получить длительную дисквалификацию.

    Согласно регламенту испанского первенства, оскорбление в адрес судьи наказывается отстранением на срок от 4 до 12 матчей.

    Поводом для удаления футболиста сборной Англии стала его фраза в сторону рефери в нецензурной форме. Джуд убеждает, что никого не обижал и вообще не обращался к арбитру, а сказал это самому себе.

    www.ua-football.com

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