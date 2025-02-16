Главный механик Red Bull о проблемах Серхио Переса

Серхио Перес продержался в Red Bull Racing дольше всех предыдущих напарников Макса Ферстаппена, причём в 2023 году даже стал вице-чемпионом мира, но после четырёх сезонов пришлось уйти и ему.

Считается, что любой из напарников голландца испытывает колоссальный прессинг, который мало кто выдержит, и теперь это испытание предстоит Лиаму Лоусону, занявшему место Серхио в команде из Милтон-Кинса.

Калум Николас, главный механик Red Bull Racing, принимая участие в подкасте High Performance, рассказал о причинах снижения результатов Переса и о том, что это значит – работать в одной команде с четырёхкратным чемпионом мира.

Калум Николас: «Это превращается в своего рода заколдованный круг. Если вы едете слишком быстро, то, вероятно, становитесь только медленнее, потому что допускаете ошибки, а когда вы делаете ошибки, вопросов к вам становится ещё больше. В общем, это очень тяжёлая ситуация.

Думаю, что благодаря большому опыту Серхио всё-таки был лучшим из всех, кто пытался выступать на уровне Макса. И я не считаю, что Макс как-то воздействовал на его психику, как это было с другими гонщиками. Мне не казалось, что всё это будет негативно сказываться на Пересе, и я отметил, что он воспринимал происходившее очень стойко.

Но когда мы были в Мексике, Серхио чувствовал, что на него смотрит вся страна, а груз такой ответственности очень тяжёл. В Мехико очень явно чувствовалось, что он – звезда первой величины. А ведь когда он только пришёл в нашу команду и старался сработаться с коллективом, то, по-моему, это у него отлично получилось, и тогда он не испытывал особого прессинга, старался ему не поддаваться.

Но, вероятно, в какой-то момент Серхио осознал, что машина Red Bull позволяет бороться за победу в чемпионате и почувствовал, что тоже хочет вступить в спор за титул. А если вся Мексика хочет от вас того же, то это тяжёлое бремя. Но проблема в том, что вам приходится соперничать с парнем, одолеть которого очень непросто.

И выяснилось, что даже в тот день, когда вы выступаете на пределе своих возможностей, этого всё равно недостаточно. И это вас убивает. Как только появляется мысль, что вы тоже можете претендовать на победу в чемпионате, в реальности оказывается, что напарник вам этого не позволит, потому что он быстрее вас».

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