Тони БЕЛЛЬЮ: «Усику сейчас этого вообще не нужно, ведь он большой босс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Известный британский экс-боксер Тони Беллью оценил возможный реванш между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

«Этот бой ничего не даст Усику. Для чего ему это нужно? Он большой босс хевивейта сейчас. Он не будет возвращаться к старому. Усик не тот, кто проводит реванши с теми, кого легко победил, если это не приносит больших денег», – сказал Беллью.

Усик победил Чисору в 2020 году единогласным решением судей. Это было второе сражение для Александра в хевивейте.

В последнем бою Чисора одержал зрелищную победу против шведского супертяжеловеса Отто Валлина.

sport.ua