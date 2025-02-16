Марсель. Умбер обыграл Меджедовича в финале и второй сезон подряд стал чемпионом

Уго Умбер защитил свой титул на турнире ATP 250 во Франции



Марсель, Франция • 10-16 февраля • хард (зал) • €767,545

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Уго Умбер (Франция, 2) – Хамад Меджедович (Сербия) 7:6(4), 6:4

Французский теннисист продлил свою беспроигрышную серию на домашних соревнованиях до восьми матчей. На пути к трофею в этом сезоне Умбер не проиграл своим соперниками ни одного сета.

Путь к победе:

R32: BYE

R16: Александр Бублик (Казахстан) 7:6(7), 6:4

QF: Лоренцо Сонего (Италия, 7) 6:4, 6:4

SF: Зизу Бергс (Бельгия) 6:4, 6:4

FR: Хамад Меджедович (Сербия) 7:6(4), 6:4

Уго Умбер стал четвёртым игроком в истории турнира в Марселе (с 1993 года), которому удалось победить здесь два раза подряд. Ранее титул защищали Марк Россе (1993-94), Томас Энквист (1997-98) и Стефанос Циципас (2019-20).

Также отметим, что только третий раз в Марсел два года подряд чемпионом становится французский теннисист. Такое происходило в 2006-07 годах (Арно Клеман и Жиль Симон), а также в 2009-10 годах (Жо-Вилфрид Цонга и Микаэль Ллодра).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua