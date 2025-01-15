Карлос Алькарас: “Мне не нравится играть вечером: дневные матчи позволяют лучше восстановиться и лечь спать вовремя”

Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопросы журналистов после победы над японцем Йосихито Нисиокой во втором круге Открытого чемпионата Австралии



– Ещё одна победа в трёх сетах. Чувствуете, что сегодня уровень вашей игры был лучше, чем в первом раунде?

– Думаю, да. Сегодня я провёл очень стабильный, уверенный матч. Удалось улучшить те аспекты, которые требовали внимания после первого матча. Я очень доволен сегодняшней игрой. Это действительно важная победа для меня. Три сета на высоком уровне – надеюсь, что смогу продолжить в том же духе.

– Вы провели свои первые два матча на Маргарет Корт Арене. Вы сами выбрали этот корт? Вам нравится там играть?

– Мне очень нравится играть на Маргарет Корт Арене. Я считаю, что это действительно красивый корт. Конечно, я хотел бы сыграть и на арене имени Рода Лейвера, но нужно учитывать расписание матчей. Как я уже говорил много раз, мне не нравится играть вечером. Я предпочитаю дневные матчи – это позволяет лучше восстановиться и лечь спать в нормальное время. Если мне придётся играть на арене имени Маргарет Корт, я с радостью это сделаю. Это отличный корт. Но, безусловно, арена имени Рода Лейвера – центральный корт турнира Grand Slam – это особенное место, где хочется сыграть.

– Вы смотрели вчерашний матч Жуана Фонсеки? Как думаете, сможет ли он однажды выиграть турнир Grand Slam?

– Да, я немного смотрел его матч. Не смог посмотреть весь, но видел начало и концовку. Что могу сказать? Это было невероятно. То, как он провёл свой первый матч на турнире Grand Slam против игрока из топ-10, впечатляет. Его подход, умение справляться с нервами и ситуацией – это что-то фантастическое. Это игрок, за которым стоит следить. Его имя уже появляется на горизонте. Это только начало года и его первая победа на Grand Slam, но я уверен, что скоро мы увидим Жуана Фонсеку среди лучших игроков мира.

– Некоторые теннисисты говорят, что мячи на этом турнире кажутся тяжелее. Что вы думаете об этом?

– Возможно, они действительно немного тяжелее. Если сравнивать с концом прошлого года… Трудно сказать, потому что я тренировался с другими мячами во время предсезонной подготовки. Мне присылали другие мячи, поэтому я не могу точно сравнить их с теми, которые были в прошлом году. Но, действительно, кажется, что эти мячи немного тяжелее. Условия на корте довольно быстрые – сами корты быстрые, жара делает игру ещё быстрее. Но мячи ощущаются немного тяжелее.



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