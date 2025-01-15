Оливер Берман после тестов: Моя шея немного болит!

Сегодня в Haas начали двухдневные тесты в испанском Хересе. За руль машины 2023 года VF-23 сел Оливер Берман. Команда не сообщила, сколько кругов проехал британский гонщик, но после завершения заездов опубликовала короткое видеообращение Оливера, в котором он подвёл итоги дня.

Оливер Берман: «Всем привет! Я только что завершил первый день тестов в Хересе вместе с командой. Я рад вернуться за руль гоночной машины – по ощущениям я давно не пилотировал. Моя шея немного болит, но мне очень понравилось!

Сейчас я не могу дождаться возвращения за руль на тестах в Бахрейне и, конечно, в Мельбурне. Спасибо всем за поддержку, скоро увидимся».

В четверг за руль Haas должны сесть новобранец команды Эстебан Окон и протеже Toyota Ритомо Миата.

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