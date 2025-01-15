Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер и Энтони Джошуа

Один из самых ожидаемых боев года между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа на грани срыва, ведь «Цыганский король» объявил о завершении карьеры.

Заменить Фьюри готов его близкий друг – звездный новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер. Об этом рассказал промоутер Паркера Дэвид Хиггинс.

«Джошуа на 100% хочет этого боя, а Паркер ранее не раз говорил о том, что мечтает о реванше. Было бы замечательно, если бы они снова встретились в ринге. Посмотрим, как карта ляжет. Джозеф готов вернуться уже летом. Если он побьет Дюбуа и получит хорошее предложение за бой с Джошуа, то однозначно его примет», – сказал Хиггинс.

Паркер 22 февраля проведет бой против Даниэля Дюбуа за титул IBF. В 2018 году Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера единогласным решением судей и отобрал у него титул WBO.

sport.ua