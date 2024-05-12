Мик Шумахер может вернуться в Ф1 в составе Alpine

Вчера Мик Шумахер вместе с напарниками по Alpine Endurance Team выступал в «6 часах Спа», но их машина финишировала в круге от лидера на 12-м месте, т.е. экипаж №36 опять не заработал очков. Кстати, второй экипаж французской команды до призовой десятки всё-таки добрался, заняв 9-е место.

Но вряд ли эту гонку можно назвать успешной для Мика, а также вызывают вопросы итоги недавних тестов в Сильверстоуне, на которых за рулём машины Mercedes 2022 года работали сын семикратного чемпиона мира и 17-летний Андреа Кими Антонелли: применим ли этот эпитет в данном случае?

Об этих тестах говорили, что в команде Mercedes хотят провести прямое сравнение двух гонщиков, на основании которого затем будут оценивать шансы обоих занять место напарника Джорджа Расселла. Однако, по информации Auto Bild, в реальности скорость Шумахера и Антонелли никто не сравнивал, потому что Мику была поручена работа над определёнными настройками, для чего он ездил на тяжело заправленной машине, на которую была поставлена жёсткая резина.

Об итогах этой работы команда Mercedes не сообщала, но немецкое издание, ссылаясь на свои источники, пишет, что Шумахер проехал десять длинных серий кругов, преодолев порядка 350 км, что превышает дистанцию гонки. Говорят, инженеры команды были вполне довольны его работой, цель которой в том, чтобы способствовать прогрессу команды. Собственно, так и записано в контракте Мика.

Но есть нюанс: фактически он помогал найти оптимальные настройки для того, чтобы затем Антонелли, сменивший его за рулём, показал свою скорость в режиме квалификации, т.е. молодой итальянец ездил с минимальной топливной нагрузкой и на мягкой резине. Впрочем, какие результаты на быстрых кругах он показал, тоже не сообщается.

В итоге все, в том числе Мик, вроде бы остались довольны проведённой работой, вот только можно ли назвать тесты в Сильверстоуне «сравнительными», если гонщики работали по совершенно разным программам? Это лишний раз косвенно свидетельствует о том, что Тото Вольфф не включает Шумахера в список основных кандидатов на замещение вакансии в команде, которая откроется после ухода Льюиса Хэмилтона.

Кто в этом списке на первых строчках, догадаться легко: Макс Ферстаппен, хотя переманить его из Red Bull, разумеется, будет непросто. Также в тексте Auto Bild упоминается Эстебан Окон, в своё время входивший в молодёжную программу Mercedes, и, разумеется, Кими Антонелли, у которого есть талант, но пока нет опыта, хотя это дело наживное.

Стоит процитировать несколько строчек из этого текста: «Проблема Шумахера в Mercedes вот в чём: на контрасте с Антонелли, Джорджем Расселлом и Оконом, Вольфф не занимается карьерой Мика, следовательно, у него нет личной заинтересованности в том, чтобы ему помогать. Тогда как каждый контракт, который заключают Антонелли, Расселл или Окон, приносит дивиденды лично ему.

Это стало возможным благодаря особым договорённостям Вольффа с Mercedes. Если Норберт Хауг, его легендарный предшественник, был сотрудником компании, то Вольфф – её бизнес-партнёр. Ему принадлежит треть акций команды Формулы 1, а две оставшиеся трети контролируют миллиардер сэр Джеймс Ратклифф и Mercedes…»

Впрочем, вероятность того, что Окон станет напарником Расселла, невелика, но нельзя исключать, что Эстебан может следующий сезон провести в Williams. Но поскольку из заводской команде концерна Renault хочет уйти не только он, но и Пьер Гасли, то в этой ситуации вполне возможно, что в Alpine откроются вакансии, и Мик получит шанс вернуться в Формулу 1, ведь его во французской компании уже неплохо знают по сотрудничеству в WEC.

Брюно Фамен, руководитель Alpine Motorsports, всерьёз рассматривает Шумахера в качестве возможного кандидата в команду Формулы 1, и в её ближайших планах – устроить для Мика тесты за рулём машины двухлетней давности.

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