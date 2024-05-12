Тоттенхэм решил осуществить чистку состава. Ришарлисон может оставить шпор этим летом

Ожидается пополнение в Саудовской Аравии
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"Аль-Хиляль" направил запрос "Тоттенхэму" по Ришарлисону. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, главный тренер "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу планирует продать нескольких игроков, в том числе бразильского нападающего Ришарлисона. Отмечается, что "Аль-Хиляль" проявляет интерес к 27-летнему игроку.
Напомним, за этот сезон Ришарлисон принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи.