Тедди Атлас сравнил Ломаченко с рыбой-пираньей

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Тедди Атлас, бывший тренер легенды бокса Майка Тайсона и украинца Александра Гвоздика, отреагировал на победу другого нашего соотечественника Василия Ломаченко над австралийцем Джорджем Камбососом в титульном бою.

Напомним, сегодня утром Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF в легком весе.

«Ломаченко похож на рыбу-пиранью, которая откусывает кусочек за кусочком у своей добычи. До тех пор, пока ничего не останется. Раньше я называл Василия «Механиком», но сегодня он был просто «Профессором». Провел урок. Ломаченко повернул время вспять — выглядел, как в старые-добрые времена», — написал Атлас в социальных сетях.

Василий Ломаченко провел 20 боев в профессиональном боксе и одержал 17 побед.

sport.ua