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Баскетбол

Бачили дівчину Едвардса? Вона на вісім років старша за нього та має дитину від відомого репера

Бачили дівчину Едвардса? Вона на вісім років старша за нього та має дитину від відомого репера

Дівчина Ентоні Едвардса — Жанін Робель. Едвардс є одним з найкращих молодих гравців НБА.

Жанін 30 років, в її Інстаграмі 142 тисячі підписників, але про неї мало що відомо, незважаючи на те, що вона дівчина 22-річної зірки «Міннесоти».

Відомо, що дівчина зустрічалася з відомим хіп-хоп виконавцем Chief Keef та має дитину від репера, сина звуть Крю. Цікаво, що у артиста дев'ять дітей від дев'яти різних жінок.

Конкретні подробиці про те, як Едвардс вперше зустрів Жанін, невідомі. Однак, як повідомляє Sportskeeda, Едвардс розкрив стосунки громадськості 22 січня 2023 року.

Бачили дівчину Едвардса? Вона на вісім років старша за нього та має дитину від відомого репера

У перемозі над «Х'юстоном» (113-104) зірка «Тімбервулвз» вибухнула, набравши 44 очки. Після гри Едвардс заявив, що присвятив свій результативний матч своїй дівчині Робель.

Після гри Едвардс сказав: «Через два дні день народження моєї дівчини, вона їде з країни, тому мені довелося влаштувати для неї шоу».

Бачили дівчину Едвардса? Вона на вісім років старша за нього та має дитину від відомого репера

Пізніше того ж року Едвардс підписав п'ятирічний контракт на суму 260 мільйонів доларів. Після підписання угоди Едвардс дав зрозуміти в соціальних мережах, що він не самотній, і чітко заявив про свій намір, що його серце займає лише Робель.

14 грудня 2023 року Робель оголосила у своєму Instagram, що вагітна. Едвардс нібито є батьком дитини.

Бачили дівчину Едвардса? Вона на вісім років старша за нього та має дитину від відомого репера

Фото: Matt Krohn, Instagram Жанін Робель

ua.tribuna.com

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