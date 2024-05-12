Бачили дівчину Едвардса? Вона на вісім років старша за нього та має дитину від відомого репера

Дівчина Ентоні Едвардса — Жанін Робель. Едвардс є одним з найкращих молодих гравців НБА.

Жанін 30 років, в її Інстаграмі 142 тисячі підписників, але про неї мало що відомо, незважаючи на те, що вона дівчина 22-річної зірки «Міннесоти».

Відомо, що дівчина зустрічалася з відомим хіп-хоп виконавцем Chief Keef та має дитину від репера, сина звуть Крю. Цікаво, що у артиста дев'ять дітей від дев'яти різних жінок.

Конкретні подробиці про те, як Едвардс вперше зустрів Жанін, невідомі. Однак, як повідомляє Sportskeeda, Едвардс розкрив стосунки громадськості 22 січня 2023 року.

У перемозі над «Х'юстоном» (113-104) зірка «Тімбервулвз» вибухнула, набравши 44 очки. Після гри Едвардс заявив, що присвятив свій результативний матч своїй дівчині Робель.

Після гри Едвардс сказав: «Через два дні день народження моєї дівчини, вона їде з країни, тому мені довелося влаштувати для неї шоу».

Пізніше того ж року Едвардс підписав п'ятирічний контракт на суму 260 мільйонів доларів. Після підписання угоди Едвардс дав зрозуміти в соціальних мережах, що він не самотній, і чітко заявив про свій намір, що його серце займає лише Робель.

14 грудня 2023 року Робель оголосила у своєму Instagram, що вагітна. Едвардс нібито є батьком дитини.

Фото: Matt Krohn, Instagram Жанін Робель

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