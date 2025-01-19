Голден Стэйт обыграл Вашингтон, Атланта в овертайме вырвала победу у Бостона в НБА

Лидер Восточной конференции Кливленд на выезде обыграл Миннесоту

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли шесть матчей.

Атланта на выезде в овертайме вырвала победу над Бостоном — 119:115. Голден Стэйт на своей площадке обыграл Вашингтон — 122:114. Лидер Восточной конференции Кливленд в гостях победил Миннесоту — 124:117.

Детройт Пистонз — Финикс Санз — 121:125 (29:30, 31:31, 35:37, 26:27)

Бостон Селтикс — Атланта Хокс — 115:119 ОТ (33:21, 15:31, 30:21, 26:31, 11:15)

Индиана Пэйсерс — Филадельфия 76ерс — 115:102 (28:23, 33:36, 28:21, 26:22)

Голден Стэйт Уорриорс — Вашингтон Уизардс — 122:114 (25:29, 28:31, 36:27, 33:27)

Миннесота Тимбервулвз — Кливленд Кавальерс — 117:124 (32:29, 28:31, 19:29, 38:35)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Хьюстон Рокетс — 103:125 (23:25, 27:26, 24:36, 29:38)

Источник