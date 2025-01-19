Бывший инженер Мика Шумахера перешёл в Aston Martin

Гэри Гэннон, бывший гоночный инженер Мика Шумахера, перешёл из Haas в Aston Martin. В команде из Сильверстоуна он получил должность старшего гоночного инженера.

В Aston Martin пока не сообщили, будет ли Гэннон работать с Фернандо Алонсо или Лэнсом Строллом в 2025 году. С 2023 года гоночным инженером Фернандо остаётся Крис Кронин, тогда как Лэнс с 2021-го работает с Беном Мичеллом.

Гэри Гэннон начал карьеру в Формуле 1 в 2011 году в составе Marussia. В 2016-м он перешёл в Haas, где стал гоночным инженером Романа Грожана. После Гэннон работал с Миком Шумахером и Нико Хюлкенбергом.

Источник