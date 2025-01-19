«У тебя нет соперника». Богачук вызвал на бой чемпиона WBC и WBO

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвис – Богачук

29 марта в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Эла Хеймона, главным событием которого станет поединок Себастьяна Фундоры (21–1–1, 13 КО).

Американец должен провести дебютную защиту титулов WBC и WBO, однако его команда так и не нашла соперника. Украинский боксер Сергей Богачук (25–2, 24 КО) обратился к чемпиону и вызвал того на бой:

«Себастьян, у тебя теперь нет соперника. Я готов встретиться с тобой на ринге. Давай это сделаем. Ты ведь прекрасно понимаешь, что мы можем показать болельщикам невероятный бой», – обратился Богачук.

Свой последний поединок украинец провел 21 декабря прошлого года, когда уверенно одолел британца Ишмаэля Дэвиса (RTD 6). Фундора выходил на ринг 30 марта 2024 – в непростом бою оказался сильнее австралийца Тима Цзю (победа раздельным решением судей).

Бой за титул чемпиона мира? Промоутер Богачука рассказал о планах украинца

sport.ua