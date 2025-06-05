ВИДЕО. Наступил этот момент. Ломаченко прокомментировал завершение карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал тот факт, что он принял решение завершить карьеру. Легковес записал видеообращение.

«В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. Этот момент наступил для меня. Хотел бы поблагодарить Господа нашего. Рад тому, что в конце карьеры пришло понимание, что нужно сделать для победы. Не победы в ринге, а для победы над ветхим человеком. Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Благодарю Господа за прекрасных родителей, которые дали мне все – заботу, воспитание и тепло».

«Отец научил меня не только искусству бокса, но и быть примером для своих детей. Много доброй и приятной памяти осталось. Для меня среди людей – ты номер один».

Кроме того, Ломаченко поблагодарил менеджера Эгиса Климаса, промоутера Боба Арума, страну США, где ему удалось реализовать себя, и болельщиков.

sport.ua