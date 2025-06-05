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Футбол

Опередил всех. Ла Лига назвала лучшего игрока сезона до 23-х лет

Опередил всех. Ла Лига назвала лучшего игрока сезона до 23-х лет

    • Ла Лига назвала лучшего игрока сезона до 23-х лет.

    Таковым стал правый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. В чемпионате Испании отметили футболиста в том, что он внёс вклад в чемпионство каталонского клуба.

    "Ламин Ямаль поразил футбольных болельщиков по всему миру своей игрой, а также внес огромный вклад в великолепный сезон "Барселоны" в Ла Лиге, забив девять голов и отдав тринадцать результативных передач, что сделало его лучшим ассистентом лиги", – отметили в чемпионате.

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    • В голосовании за звание лучшего игрока Ла Лиги до 23-х лет Ямаль опередил Фабио Силву ("Лас-Пальмас"), Диего Лопеса ("Валенсия"), Джуда Беллингема ("Реал Мадрид"), Арду Гюлера ("Реал Мадрид"), Педри Гонсалеса ("Барселона") и Альберто Молейро ("Лас-Пальмас").

    www.ua-football.com

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