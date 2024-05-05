Ипсвич впервые за 22 года вернется в АПЛ

Ипсвич обыграл Гаддерсфилд (2:0) в заключительном туре Чемпионшипа и стал вторым клубом, получившим прямое повышение в Английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2023/24.

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Команда последний раз играла в элитном дивизионе в сезоне-2001/02. С тех пор клуб дважды менял дивизионы, в том числе выступал в третьей местной лиге.

В 2019 году Ипсвич выбыл из Чемпионшипа и опустился в Первую лигу, где провел четыре сезона. В 2023-м команда вернулась ко второму дивизиону, а уже через год получила прямую путевку в АПЛ. Ранее мы сообщали, что первым прямое повышение в классе получил Лестер. «Лисы» победили в чемпионате и стали самым титулованным клубом в истории турнира. Отметим, что кроме Лестера и Ипсвича, к элите квалифицируется победитель плей-офф. В стыковых матчах сыграют четыре команды, завершившие чемпионат на 3-6 позициях.

champion.com.ua