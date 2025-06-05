Новые команды в НХЛ. У Лиги есть два главных кандидата

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Вице-президент НХЛ Билл Дэйли признал, что у Лиги есть запросы на расширение чемпионата в двух городах. Функционер не назвал города, но подтвердил, что определенные переговоры уже идут.

«Мы знаем, что есть интерес к расширению чемпионата в разных городах, однако пока мы решили не начинать формальную процедуру расширения НХЛ».

«Мы рады, что существует такой большой интерес со стороны бизнесменов, определенные переговоры уже идут», – сказал Дэйли.

По информации СМИ, главными претендентами являются Хьюстон и Атланта. При этом Лига за последние годы создала новые клубы в Вегасе и Сиэттле, а также перевезла команду из Аризоны в Юту.

sport.ua