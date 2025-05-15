ЧМ по хоккею. Два безумных матча: форварды забросили по 4 шайбы

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На чемпионате мира по хоккею продолжается групповой турнир. Дневную программу составили два матча.

Сборная Финляндии решила не жалеть аутсайдера Словению и победила со счетом 9:1. Четыре шайбы оформил Толванен, а нереальные шесть ассистов сделал Теравайнен.

Финляндия набирает 8 очков, а вот Словения остается единственной командой турнира без пунктов. Высока вероятность, что именно словенцы вылетят в Дивизион 1A к сборной Украины.

В другой игре встречались лидер группы Германия и действующий вице-чемпион Швейцария. Матч завершился уверенной победой швейцарцев со счетом 5:1, а хет-трик за 10 минут игрового времени второго периода сделал форвард Свен Андригетто. В третьем периоде игрок добавил четвертый гол.

Команда набирает 10 очков и до матчей конкурентов выходит на первое место.

Чемпионат мира по хоккею

Группа A

Финляндия – Словения 9:1

Шайбы: 02:43 Лехтонен (Песонен) – 1:0, 07:26 Лехтонен (Теравайнен, Саариярви) – 2:0, 11:33 Саариярви (Хамехано, Пистола) – 3:0, 24:00 Машич (Махковец, Дрозг) – 3:1, 26:52 Толванен (Теравайнен, Ламмикко) – 4:1, 28:32 Хамехано (Мерела, Парссинен) – 5:1, 35:42 Толванен (Теравайнен, Саариярви) – 6:1, 39:35 Толванен (Теравайнен) – 7:1, 42:38 Матинпало (Теравайнен) – 8:1, 53:53 Толванен (Теравайнен, Сало) – 9:1

Вратари: Сарос – Пинтарич

Группа B

Швейцария – Германия 5:1

Шайбы: 24:25 Риат (Ягер, Марти) – 1:0, 25:49 Андригетто (Сигенталер, Малгин) – 2:0, 33:51 Андригетто (Фиала, Малгин) – 3:0, 34:53 Андригетто (Малгин) – 4:0, 48:15 Андригетто (Малгин) – 5:0, 58:35 Михаэлис (Мюллер) – 5:1

Вратари: Дженони – Нидербергер

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