Льюис Хэмилтон: Цель осталась прежней!

В четверг в Имоле Льюис Хэмилтон говорил о начале сезона в Ferrari, предстоящей серии из трёх гонок и вере в успех…

Льюис Хэмилтон: «Я и не ждал, что в начале сезона будет легко. Я определенно так не думал. Я знал, что будет очень трудно, поскольку однажды уже менял команду.

Когда в этой фазе сезона вы проигрываете больше 100 очков, а машина уступает в скорости лидеру, нужно отдавать себе отчёт, что вы вряд ли сможете бороться за титул. Но всё ещё может измениться.

Хорошо, что между гонками был перерыв. Во вторник я вернулся в Маранелло и был встречен таким солнцем, какое бывает в Италии весной. Я помню, как в детстве переезжал с одного картодрома на другой: Лонато, Езоло, вплоть до Сарно. Это были беззаботные времена, когда я просто гонялся и жил сегодняшним днём.

Мне всегда нравилось приезжать в Имолу, но теперь это значит ещё больше. Италия всегда была удивительной страной, мне нравится здесь бывать. Я хотел бы узнать её ещё лучше, правда, изучение итальянского пока приостановилось. Я хорошо начал, но сезон складывался очень непросто и я немного сбавил темп. Но я всё равно его подтяну.

Вы давно меня знаете, я гоняюсь, чтобы побеждать. Цель осталась прежней – бороться впереди. Мы всей командой стремимся к этому. Выступая в красном комбинезоне Ferrari, я чувствую не прессинг, а страсть.

Многие говорят, что эта серия из трёх гонок подряд определит для нас ход сезона, но я так не думаю. Дело не в этих трёх гонках. Если они пройдут неудачно, надежда останется. Я не сужу о нашем успехе по короткому отрезку, по половине сезона, по одному сезону. Поговорим об этом, когда после нескольких лет работы в Ferrari я завершу карьеру. Вот тогда мы сможем оглянуться назад и сказать, добились ли мы успеха. Эти несколько месяцев — лишь прокладка пути к тому месту, где мы хотим оказаться.

В этот уик-энд мы опробуем несколько новинок, которые должны помочь улучшить машину. Я настроен оптимистично. В конечном счёте, всё сводится к вере в себя, это просто менталитет. Я искренне верю, что далек от совершенства, искренне верю, что каждый день могу добиваться большего, стараться больше, а если не получается, пробую снова.

Когда дела идут плохо, у меня есть инструменты, которые я использую. Я на самом деле не слушаю всю эту ерунду. Ходит множество слухов, многие люди делают предположения, комментарии, суждения, но 99% из них не знают, что происходит, а 100% не знают, через что я прошёл, чтобы оказаться там, где я есть сегодня.

Мне приходится напоминать себе о том, что я выиграл семь титулов, выиграл больше гонок, чем любой другой гонщик в истории. И хотя не всегда всё идёт хорошо – у нас сейчас как раз такой период, всё станет лучше, если верить и продолжать работать. В этой команде нет недостатка в энтузиазме или таланте. Я искренне верю, что на каком-то этапе мы добьемся цели, просто нужно набраться терпения».

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