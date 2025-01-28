Okta – новый партнёр команды McLaren

В McLaren объявили о подписании многолетнего соглашения к компанией Okta, которая специализируется на предоставлении услуг по управлению идентификацией и доступом.

Благодаря технологическим решениям компании в McLaren оптимизируют цифровую инфраструктуру команды, обеспечивая бесперебойный и безопасный доступ для сотрудников, партнёров и болельщиков.

Логотипы Okta появятся на машинах и гоночных комбинезонах Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Мы рады приветствовать Okta в качестве официального партнёра команды McLaren. Это стратегическое сотрудничество повысит производительность, эффективность и безопасность нашей команды за пределами трассы, что позволит сосредоточиться на работе на трассе и развитии успехов прошлого сезона».

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