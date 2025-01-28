Милота дня. Александр и Екатерина Усик отпраздновали годик своей дочери

Instagram. Александр и Екатерина Усик

Александр и Екатерина Усик отпраздновали 1-й годик жизни своей дочери Марии.

Жена абсолютного чемпиона мира по боксу опубликовала ряд милых фотографий с празднования на своей странице в Instagram.

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Присутствовали самые близкие друзья семьи, и по снимкам видно, что все чудесно провели время.

«Сегодня у нашей малой первый год», «Любим», «Будь самой счастливой», – в этот день всё внимание было уделено Марии Усик, которая является самой младшей в семье из четырех детей.

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