«Чувствую себя сильным». Возможный соперник блогера Пола бросил вызов Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Майк Перри, в прошлом известный боец UFC, который со временем перешел в кулачные бои, бросил вызов абсолютному чемпиону мира в хевивейте Александру Усику.

«Я спарринговал сегодня, чувствую себя очень сильным. Если бы мне пришлось вызвать кого-то из бойцов, то поединки с Алексом Перейрой и Александром Усиком были бы по-настоящему захватывающими! Говорю вам, мои руки заслуживают уважения», – написал Перри в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что боксер и видеоблогер Джейк Пол близок к тому, чтобы получить нового соперника вместо Майка Тайсона на вечер бокса 20 июля. Оппонентом Пола на ринге станет Майк Перри.

sport.ua