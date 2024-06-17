Джон Элканн: Это исторический результат

В Маранелло подвели итог триумфального уик-энда в Ле-Мане, где заводская команда Ferrari AF Corse второй год подряд выиграла 24-часовой марафон, он же четвёртый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Это 11-я победа итальянской марки в абсолютном зачёте «24 часов Ле-Мана» за все годы выступлений заводской команды Ferrari в самой знаменитой и самой престижной гонке на выносливость в мире автоспорта.

Гиперкар Ferrari 499P c бортовым номером 50 первым пересёк линию финиша под аплодисменты 329 тысяч зрителей – в Ле-Мане поставлен новый рекорд посещаемости, и это была заслуженная победа экипажа в составе Никласа Нильсена, Мигеля Молины и Антонио Фуоко.

Третье место занял экипаж, выступавший под номером 51: эта машина финишировала всего через 36 секунд, показав 3-й результат, и её в пилотировали Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци, победители прошлогоднего Ле-Мана.

Джон Элканн, президент Ferrari: «Первое и третье места в Ле-Мане – свидетельство того, как командная работа позволяет нам добиваться выдающихся результатов. Я бы хотел поблагодарить всех, кто во время этих труднейших 24 часов продемонстрировал отвагу и настоящее упорство.

Я очень рад, что благодаря прошлогоднему успеху и этой победе все гонщики Ferrari поднимались на высшую ступень подиума в Ле-Мане, и это достижение всей компании Ferrari. Только очень слаженной и целеустремлённой команде под силу достичь этого исторического результата».

Антонелло Колетта, руководитель программы Ferrari в WEC: «Мы вернулись в Ле-Ман и вновь выиграли эту гонку, в 11-й раз в истории завоевав для Ferrari победу в абсолютном зачёте, и это невероятное достижение.

Это результат огромных усилий всей команды, подтвердившей, что прошлогодний успех не был случайным. До четвёртого этапа WEC с начала сезона мы ещё не поднимались на высшую ступень подиума в 2024 году, но теперь вновь одержали победу в самой важной гонке. Мы очень гордимся этим достижением, и я хочу поблагодарить и поздравить всю команду, всех гонщиков и всех, кто поддерживает наш проект».

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