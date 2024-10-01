Марко: К словам Макса нужно отнестись серьёзно

Макс Ферстаппен, недовольный штрафом FIA за нарушение Международного спортивного кодекса, после финиша гонки в Сингапуре намекнул, что может уйти из Формулы 1. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко считает, что угрозу Макса нужно рассматривать на полном серьёзе.

«К словам Макса нужно отнестись серьёзно, – говорит Марко в интервью Formula1.de. – Он уже многого добился, и ему важно получать удовольствие от спорта. Если что-то будет всё больше и больше портить ему настроение, то он из тех людей, кто скажет: «Всё, с меня хватит».

Макс говорил на полном серьёзе. Но я надеюсь, что текущая ситуация не вынудит его вскоре завершить карьеру».

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