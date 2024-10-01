Серия А. В лиге осталась лишь одна команда без побед

“Кальяри” выходит из зоны вылета

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Серия А. Шестой тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" – "Кальяри" 2:3

Голы: Ман 62, Эрнани 87 (пен.) – Зортеа 34, Марин 75, Пикколи 87

"Парма" и "Кальяри" добились хороших результатов в матчах против грандов в первых турах – первая не проиграла в гостях "Фиорентине", победила "Милан", второй не проиграл "Роме" – но затем вернулись на привычный уровень. Уровень борьбы против вылета. Что для новичка лиги и команды, чуть не вылетевшей из нее в предыдущем сезоне, привычное и логичное состояние.

Потому обеим сегодня очень нужна была победа. Ее добыла команда, которая еще не побеждала в нынешнем сезоне. Таким образом, оставив из всех команд Серии А лишь "Монцу" без побед в первых шести турах. "Кальяри" набрал очень важные три очка, еще и в гостях, вышел с последнего места и из зоны вылета вообще. У него пять очков. У "Пармы" также пять.

В матче с 30-ю ударами по воротам опасных было немало. Попытку гостя Пикколи с отличной позиции отбил вратарь Сузуки, гость Луперто ударом головой попал в стойку. Выручал и вратарь "Кальяри" Скуффет – от Михайлы. Пикколи сделал счет по ударам в каркас ворот 0:2. А сразу перед этим Лувумбо навесил, а защитник Зортеа точно пробил головой.

Ман сравнял счет на 62-ой минуте с прострела Кулибали. Марин вышел на замену и вернул "Кальяри" лидерство в счете ударом издали под перекладину. Эрнани сравнял с пенальти, но на той же минуте комбинация привела к пасу замены Гаэтано на Пикколи, а тот переиграл Сузуки.

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