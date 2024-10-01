Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа принял участие в блиц-опросе и выбрал между лучшими боксерами. Энтони считает, что Александр Усик был сильнее легендарного британского боксера Леннокса Льюиса.

– Деонтей Уайлдер или Даниэль Дюбуа?

– Даниэль Дюбуа

– Даниэль Дюбуа или Фрэнк Бруно?

– Даниэль Дюбуа

– Даниэль Дюбуа или Майк Тайсон?

– Даниэль Дюбуа

– Даниэль Дюбуа или Виталий Кличко?

– Даниэль Дюбуа

– Даниэль Дюбуа или Джо Фрейзер?

– Даниэль Дюбуа

– Даниэль Дюбуа или Джордж Форман?

– Даниэль Дюбуа

– Даниэль Дюбуа или Тайсон Фьюри?

– Даниэль Дюбуа

– Даниэль Дюбуа или Александр Усик?

– Александр Усик

– Александр Усик или Леннокс Льюис?

– 50 на 50.

– Надо выбрать одного

– Александр Усик

– Александр Усик или Энтони Джошуа?

– Александр Усик, он же меня дважды побил

Ранее Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком.

sport.ua