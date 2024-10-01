Джошуа ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа принял участие в блиц-опросе и выбрал между лучшими боксерами. Энтони считает, что Александр Усик был сильнее легендарного британского боксера Леннокса Льюиса.
– Деонтей Уайлдер или Даниэль Дюбуа?
– Даниэль Дюбуа
– Даниэль Дюбуа или Фрэнк Бруно?
– Даниэль Дюбуа
– Даниэль Дюбуа или Майк Тайсон?
– Даниэль Дюбуа
– Даниэль Дюбуа или Виталий Кличко?
– Даниэль Дюбуа
– Даниэль Дюбуа или Джо Фрейзер?
– Даниэль Дюбуа
– Даниэль Дюбуа или Джордж Форман?
– Даниэль Дюбуа
– Даниэль Дюбуа или Тайсон Фьюри?
– Даниэль Дюбуа
– Даниэль Дюбуа или Александр Усик?
– Александр Усик
– Александр Усик или Леннокс Льюис?
– 50 на 50.
– Надо выбрать одного
– Александр Усик
– Александр Усик или Энтони Джошуа?
– Александр Усик, он же меня дважды побил
Ранее Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком.