Бинотто: В момент дебюта Audi будет уступать соперникам

В 2026 году в Формуле 1 к числу поставщиков силовых установок присоединится Audi. Маттиа Бинотто, этой осенью возглавивший проект немецкого автоконцерна, допускает, что в момент дебюта моторы Audi будут уступать по своим характеристикам силовым установкам других производителей.

Маттиа Бинотто: «Я был в Нойбурге в последние дни и недели. Создание силовой установки идёт по плану – двигатель уже проходит испытания на стендах и уже проехал большую дистанцию.

Но наш процесс обучения продолжается. Мы соревнуемся с соперниками, которые уже давно строят силовые установки, и в этом деле опыт очень важен.

Я считаю, что у Audi всё отлично устроено с организационной точки зрения, и у нас отличное оборудование и программы, но нам ещё предстоит пройти через процесс обучения. Поэтому я ожидаю, что когда мы дебютируем, то будем находиться в роли отстающих.

Насколько большим окажется наше отставание? Мы этого не знаем и поймём только тогда, когда окажемся на трассе. Но до этого момента ещё больше года.

В настоящее время продолжается интенсивная программа разработки на стендах. Мы должны гарантировать, что сможем реализовать проект настолько успешно и быстро, насколько это возможно. Мы стремимся к тому, чтобы быть максимально конкурентоспособными в начале 2026 года».

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