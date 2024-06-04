Алунни Брави: Главным соперникам мы уступаем все меньше

Sauber остаётся единственной командой чемпионата, на счету которой после восьми этапов сезона по-прежнему нет очков. Разумеется, Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу обещают в Монреале приложить все возможные усилия, чтобы изменить ситуацию…

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «После двух сложных гонок в Имоле и Монако, проходивших подряд, мы вновь отправляемся за океан. Хотя результаты пока не соответствуют нашим ожиданиям, мы решительно настроены оставить всё это в прошлом и предпринять новую попытку.

Мы знаем, как упорно работают все сотрудники команды, а также знаем, что отставание от соперников вполне можно преодолеть. В Монреале приложим все усилия, чтобы заработать очки и добиться хороших результатов.

Соперники сильны, результаты очень плотные, но мы готовы принять этот вызов. Как мы видели на нескольких предыдущих этапах, основным соперникам мы уступаем все меньше, поэтому добиваться максимальной отдачи на каждом круге и использовать любые возможности сейчас важнее, чем когда-либо. Только так мы сможем сделать шаг вперёд и переломить ситуацию».

Валттери Боттас: «Приятно вернуться в Канаду – гонки на монреальской трассе обычно проходят интересно, а пилотировать там довольно весело. Это одна из классических гонок календаря, и мне нравится преодолевать сложности, присущие этой трассе, которая не меняется с тех пор, как была построена.

Я уже в предвкушении работы на трассе, и хотя мы не отрицаем, что наши дела идут неважно, у команды боевой настрой. Дни после этапа в Монако мы посвятили анализу наших проблем и старались найти способы добиться улучшений.

В предыдущие два года нам удавалось заработать очки в Монреале, и будет неплохо, если нам удастся это повторить вновь. Цель остаётся прежней: начиная с пятницы работать максимально эффективно, по итогам квалификации стартовать с хороших позиций и быть готовыми к борьбе в воскресной гонке».



Гуаньюй Чжоу: «Мы знали, что после Монако нам предстоит проделать большую работу – именно этим команда и занималась. Мы произвели перегруппировку сил и постарались создать благоприятные условия для того, чтобы изменить ситуацию, сложившуюся в этом сезоне.

Хотя очков мы пока не заработали, но на мотивации это не сказывается – как раз наоборот. Мы решительно настроены добиться перемен и вернуться на тот уровень, на котором хочется выступать.

Я рад вернуться в Монреаль, ведь в дни гоночного уик-энда весь город превращается в фестиваль Формулы 1, а болельщики на трибунах придают нам дополнительную энергию.

Мы знаем, что если сможем прибавить хотя бы на сотую долю секунды, уже это позволит показать более высокие результаты в квалификации, ведь именно в субботу нам нужно добиться улучшений. Мы должны сохранять собранность и весь уик-энд работать с максимальной отдачей сил».

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