Марко: Макс был впереди, когда Хэмилтон повернул

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко выпустил колонку по итогам Гран При Венгрии, в которой обвинил Льюиса Хэмилтона в столкновении с Максом Ферстаппеном, раскритиковал выступление Серхио Переса и рассказал, что Максу больше нельзя участвовать в виртуальных гонках по ночам во время гоночных уик-эндов.

Макс занял только пятое место в Гран При Венгрии, и причиной стала неправильно выбранная гоночная стратегия. Мы сильно недооценили или переоценили дельту обгона в зависимости от того, как на это посмотреть.

Мы думали оставаться дольше на трассе, чтобы затем на свежих шинах легко обогнать соперников, но очевидно преимущество новой резины было видно только на протяжении двух первых кругов. Дельта обгона должна была быть значительно выше, чем в прошлом году, но этого не произошло, и в результате мы отстали от Хэмилтона на 15 секунд.

Факт состоит в том, что нас дважды «подрезали», а Леклер ещё и умудрился обогнать во время второй «подрезки», чего не должно было произойти. Это ошибка нашей команды стратегов, которая обычно работает очень хорошо, но иногда такие вещи случаются.

Весь уик-энд получился трудным. Например, Максу не хватило всего 0,046 секунды, чтобы завоевать поул, и его это очень разозлило, поскольку он надеялся, что обновления машины позволят опередить соперников на две десятых секунды. Однако этого не произошло.

Однако результат квалификации мог быть другим. Максу в конце круга пришлось обгонять другую машину, и он потерял на этом пять сотых секунды или больше.

Затем был первый круг гонки. Я считаю, что Макс провёл отличный манёвр, оказался снаружи поворота и слева по отношению к двум гонщикам McLaren, но его вытолкнули за пределы трассы. Макс переместился на второе место, но затем отдал позицию из соображений предосторожности.

У нас нет стопроцентной уверенности, что Ферстаппен за это получил бы пятисекундный штраф, поэтому, возможно, Максу не следовало возвращать позицию, ведь на этой трассе на обгонах теряется много времени.

Так одно событие притянуло за собой другое, эмоции накалились и это привело к, мягко говоря, неуместным комментариям со стороны гоночного инженера и со стороны Макса.

Затем был момент, когда Хэмилтон и Ферстаппен обогнали на круг Williams, Макс заметил просвет, устремился в него, а после произошло столкновение. Я поговорил об этом с Ферстаппеном. Конечно, колеса его машины заблокировались, когда он тормозил, но он бы проехал этот поворот, поэтому не было и мысли о том, что он не контролировал машину. Макс уже был впереди, когда Хэмилтон повернул – все видели, что произошло дальше.

Так Макс оказался на пятом месте, хотя не следует забывать, что по чистой скорости мы с самого начала отставали от McLaren. Новинки, которые мы привезли на этап, без сомнений, сделали машину лучше, но не совсем в той степени, на которую мы надеялись.

В Венгрии одна из самых медленных трасс. В пятницу температура асфальта доходила до +60С, а в квалификации упала до +35С. Зная, несколько чувствительны шины к малейшему перепаду температуры, было непросто адаптировать к этому машину. С другой стороны, в McLaren продемонстрировали этим летом, что они быстр на всех типах шин и в любых условиях.

Во время гонки снова потеплело, но было не так жарко, как ожидалось, и пасмурно. Условия очень сложные. С точки зрения баланса сил мы отстаём от McLaren, но в последних четырёх или пяти гонках были определённо ближе всех к лидерам.

Макс Ферстаппен был довольно эмоционален в этот уик-энд, поэтому критические замечания с его стороны не заставили себя долго ждать. Но его такое состояние не удивительно, ведь он полночи играл на гоночном симуляторе.

Должен отметить, что в Имоле он лёг спать только в три часа ночи после участия в виртуальной гонке, и выиграл в воскресенье Гран При. У Макса другой режим дня, и он спал по семь часов.

Его ночное участие в виртуальной гонке в Венгрии произошло потому, что один из гонщиков его команды не смог принять в ней участие. Тем не менее, мы договорились с Максом, что он больше не будет играть на гоночном симуляторе так поздно.

Давайте поговорим о Серхио Пересе. Я бы сказал, что в прошедший уик-энд мы увидели типичного Переса – непредсказуемого. Он был очень хорош в пятницу – немного уступил Ферстаппену и был лучшим из всех гонщиков на длинной серии кругов. Но затем он допустил глупую ошибку в квалификации, что привело к 16-му месту на старте, но после сильно провёл гонку и финишировал седьмым.

У Переса подъёмы продолжают чередоваться со спадами. Никто не знает, когда он «выстрелит», а когда допустит ошибку. Ему не хватает стабильности в выступлениях.

Макс лидирует в личном зачёте с преимуществом в 76 очков, а в Кубке конструкторов в McLaren сократили отставание до 51 балла. Лидерство Ферстаппена составляет три победы, что достаточно, если не сказать обнадёживает. Мы должны выступать стабильно и снова начать побеждать благодаря собственной скорости.

Защитить титул в личном зачёте, безусловно, будет менее сложно, чем защитить Кубок конструкторов. McLaren продолжает набирать очки, опережая обоих наших гонщиков, и в этом главная проблема. На последних этапах Серхио Перес заработал слишком мало очков.

Впереди гонка в Бельгии на одной из любимых трасс Макса, где погода меняется каждый час. Сейчас прогноз обещает дожди в пятницу и субботу, но, вероятно, в гонке трасса будет сухой. Этап должен сложиться в нашу пользу.

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