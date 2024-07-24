«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 KO) сделал прогноз на реванш между Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) и объединенным чемпионом в хевивейте Александром Усиком (22-0, 14 КО).

«Я не знаю, как сложится этот бой. Я не уверен, что этот поединок состоится. Я не был уверен, что первый бой состоится. И сейчас реванш… Мне кажется, что Фьюри не заинтересован в этом поединке. Его интересуют только деньги. Он знает, что второй бой тоже проиграет. Он стар, у него тяжелая жизнь. Вы смотрели видео в интернете? Фьюри напился в баре, а теперь хочет реванш с лучшим боксером. Брось, парень. Тебе нужно усердно тренироваться, жить в зале, а затем принять реванш и победить. Фьюри пьет, отдыхает, но хочет вернуться и победить? Бросьте, это глупо.

Я думаю, что невозможно устроить этот бой, но если его организуют, то, возможно, в этот раз Усик победит нокаутом. Я считаю, что в этот раз он нокаутирует Фьюри», – сказал Богачук.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь. Тайсон был почти нокаутирован в девятом раунде первого боя, но уступил раздельным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua