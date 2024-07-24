Атланта. Макдональд победил сеяного соперника, два “лаки лузера” пробились во второй круг

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 250 в США
Атланта, США • 22-28 июля • хард • $841,590
Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Андрес Мартин (США, WC) – Шан Цзюньчен (Китай) 24.07
Давид Гоффен (Бельгия) – Денис Шаповалов (Канада, WC) 6:4, 3:6, 6:1
Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Макс Пёрселл (Австралия, 8) 24.07
Арольд Майо (Франция, LL) – Борна Чорич (Хорватия) 7:6(9), 6:3
Райли Опелка (США, SE) – Александар Ковачевич (Австралия) 24.07
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 5/WC) – Артур Казо (Франция) 6:2, 7:6(4)
Маккензи Макдональд (США) – Брэндон Накашима (США, 7) 6:2, 6:4
Ёсихито Нисиока (Япония) – Закари Свайда (США, Q) 7:6(4), 6:3
Аслан Карацев (-) – Билли Гаррис (Великобритания, Q) 6:2, 6:2
Адам Уолтон (Австралия, LL) – Миомир Кецманович (Сербия, 6) 6:4, 6:4
Артур Риндеркнех (Франция) – Джей-Джей Вульф (США, LL) 6:3, 6:2
Маттиа Беллуччи (Италия, Q) – Александар Вукич (Австралия) 1:6, 6:4, 3:1 (отказ)
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