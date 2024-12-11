Даяна Ястремская и Ангелина Калинина сыграют на турнире WTA 250 перед выступлением на Australian Open

Две украинские теннисистки сыграют на соревнованиях WTA 250 в Хобарте (Австралия). Они пройдут за неделю до старта Australian Open, с 6 по 12 января.



Даяна Ястремская (№34 WTA) и Ангелина Калинина (№56 WTA) вошли в основную заявку турнира Hobart International. При этом Ястремская стала второй самой рейтинговой теннисисткой, заявившейся на этот турнир – выше украинки стоит лишь Элизе Мертенс из Бельгии, занимающая 33-е место в мировом рейтинге.

Отметим, что неделей ранее Ястремская и Калинина планируют выступить на турнире WTA 500 в Брисбене.

Ранее, стало известно, где, перед Открытым чемпионатом Австралии, сыграет первая ракетка Украины Марта Костюк.

btu.org.ua