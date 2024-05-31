Даяна Ястремская — о поражении от Коко Гауфф на Ролан Гаррос: «Хотелось бы мне сыграть с ней на харде»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала изданию Чемпион свое поражение от американки Коко Гауфф в третьем круге Открытого чемпионата Франции

— Сразу после матча я просмотрела короткую версию сыгранного поединка, который транслировал один из телеканалов. Со стороны сразу видишь, что те решения, которые я приняла во время игры, были ошибочными. Утром я тренировалась на закрытом корте, то есть под крышей. Но матч начался на открытом воздухе и при сильном ветре. В таких условиях противостоять Коко довольно трудно.

Во многих розыгрышах, где у меня появлялись возможности, я немного спешила и пыталась сделать больше, чем надо. В раздевалке смотрела повторы и видела, что мне не хватило нескольких нейтральных ударов. Словом, просто отыграть на противоположную сторону. При просмотре повтора — все видишь четче, но на корте немножко не хватило терпения. Длинные розыгрыши, как правило, я выигрывала.

Конечно, если бы я брейкнула, стало бы 5:5, и все могло сложиться по-другому. Тем более, я начала входить в игру, чувствовать свой ритм. Однако на первом геймболе она хорошо подала плотный розыгрыш, но после срыва мой мяч ушел на пару сантиметров в аут.

— При 30:40 Гауфф подавала второй подачей — 130 км/ч, после 200 км/ч. В такой ситуации сразу атаковать — заранее принятое решение?

— Если подача медленная, не значит, что она плохая. Идет высокий отскок, и достаточно хорошее вращение. То есть она не сильная, но эффектная. Я же постаралась войти в корт, но из-за отскока и, прежде всего, ветра, удар сорвался. Хотелось бы мне сыграть с ней на харде.

Что касается решения, то я хотела просто завести мяч в обмен ударами и под право. У нее справа немного слабее за счет перекрученного хвата. Во время удара произошел срыв, и когда я почувствовала, что мяч уже не сидит на ракетке, добавила силы. Маленький момент, который сыграл серьезную роль. Не жалею ни о чем, матч завершен и его можно смело назвать хорошим.

btu.org.ua