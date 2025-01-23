Ига Швёнтек: “Насколько мне больно, что я потеряла матчбол и шанс впервые выйти в финал Australian Open? Вам нужно это пережить, чтобы понять”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свое поражение от Мэдисон Кис в полуфинале Открытого чемпионата Австралии



О ключевом факторе для победы в полуфинале

“Трудно сказать, потому что все решили буквально один или два мяча. Что стало решающим? Матч был длинный, так что часто инициатива переходила из рук в руки, было много разных моментов, которые я могла бы описать. Во второй партии я просто перестала двигаться, а без движения невозможно выиграть матч. Думаю, в конце концов Мэдисон проявила смелость в своих решениях и давила на меня тогда, когда это было нужно. Я бы сказала, что не чувствовала себя так свободно, как в предыдущих матчах, чтобы также давить в важные моменты. Я не знаю. Наверное, это была комбинация факторов. Также мы играли ночью, когда мяч отскакивает не так высоко. Но, безусловно, соперницы, с которыми я играла ранее на турнире, играли с другим темпом, чем Мэдисон.”

Об ощущении, был ли матч на ее ракетке

“Не совсем так. Думаю, это было где-то 50 на 50. Возможно, я бы выиграла, если бы могла легко набирать очки с помощью подачи, как это делала она. Она всегда могла выйти из сложной ситуации благодаря подаче, а я так хорошо не подавала. Так что, возможно, это сделало бы разницу. Но в конце концов, нет, я не могу сказать, что имела большое преимущество. Это была напряженная игра с самого начала. Второй сет я просто хотела забыть и вернуться к своему теннису. Я бы сказала, что в первом и третьем сетах я в него и играла, хотя, возможно, всё не было под контролем на 100%, как в предыдущих матчах. Тем не менее, думаю, я играла хорошо, но она играла лучше. Я сделала все, что могла. Не могу сказать, что провалила матч или что должна была его выигрывать.”

О том, что стало неожиданным в игре Кис

“Она допустила значительно меньше ошибок, чем в тех матчах, которые я выигрывала против неё. Я также играла с ней в Цинциннати, где она также показала идеальной теннис, и мне нечего было на это сказать. Я знаю, что она может играть и так, и так. Я не знала, какой будет её игра сегодня. Думаю, в этот раз она была просто более стабильной, чем в наших матчах, которые я выигрывала.”

Об эмоциях из-за потерянного матчбола и шансах выйти в свой первый финал на Australian Open

“Насколько это больно? Вам нужно это пережить, чтобы понять. Делает ли сегодняшнее поражение более болезненным то, насколько хорошо я играла на турнире до этого? Да, я чувствовала, что у меня был шанс. Не знаю, что будет в будущем. Возможно, будут еще шансы. Думаю, я немного избалована тем, что всегда могла использовать эти шансы. Когда у меня была возможность выиграть, я обычно выигрывала. Конечно, это разочаровывает, когда этого не происходит, но это спорт, и не всегда всё будет складываться в мою пользу. Мэдисон также сделала все, как должна была. Она абсолютно заслуживает быть в финале.”

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