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Футбол

Майнц хочет арендовать хавбека Манчестер Сити

Переговоры начаты

Майнц хочет арендовать хавбека Манчестер Сити

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Майнц" проявил интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Джеймсу Макати.

    По информации Флориана Плеттенберга, немецкий клуб уже начали переговоры с "горожанами" по поводу аренды перспективного игрока.

    "Майнц" не единственный клуб, заинтересованный в услугах Макати. На игрока претендуют и другие команды Бундеслиги.

    Джеймс в сезоне 2024/25 за "Сити" забил 5 голов в 14 матчах.

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