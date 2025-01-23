Майнц хочет арендовать хавбека Манчестер Сити

Переговоры начаты

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"Майнц" проявил интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Джеймсу Макати.

По информации Флориана Плеттенберга, немецкий клуб уже начали переговоры с "горожанами" по поводу аренды перспективного игрока.

"Майнц" не единственный клуб, заинтересованный в услугах Макати. На игрока претендуют и другие команды Бундеслиги.

Джеймс в сезоне 2024/25 за "Сити" забил 5 голов в 14 матчах.

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